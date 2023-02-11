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إطلاق سراح الباحثة الفرنسية الإيرانية فاريبا عادلخاه من سجن إيفين

منذ ساعة واحدة
سجن إيفين

سجن إيفين

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قالت فرنسا (الجمعة 10-2-2023) إن الباحثة الفرنسية الإيرانية فاريبا عادلخاه أطلق سراحها من سجن إيفين بإيران، ولكن لم تتضح بعد شروط الإفراج عنها.

وظلت عادلخاه بالسجن منذ أن اعتقلتها السلطات الإيرانية في عام 2019 خلال زيارة لإيران. وهي واحدة من سبعة مواطنين فرنسيين محتجزين في إيران وهو ما تسبب في تدهور العلاقات بين باريس وطهران في الأشهر الأخيرة.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان “من الضروري أن تستعيد السيدة فاريبا عادلخاه حرياتها بالكامل بما في ذلك العودة إلى فرنسا إذا رغبت في ذلك”.

وفي عام 2020، حكمت السلطات الإيرانية على عادلخاه بالسجن خمس سنوات بتهم تتعلق بالأمن القومي. وتم نقلها إلى الإقامة الجبرية في وقت لاحق لكنها عادت إلى السجن في يناير كانون الثاني.

ونفت عادلخاه الاتهامات التي وصفتها فرنسا بأنها “ذات دوافع سياسية” ودعت مرارا وتكرارا إلى إطلاق سراح عادلخاه، الباحثة في جامعة ساينس بو في باريس.

وفي السنوات الأخيرة، اعتقل الحرس الثوري الإيراني العشرات من مزدوجي الجنسية والأجانب معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات حقوقية إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى من خلال هذه الاعتقالات. وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لكسب نفوذ دبلوماسي.

وأضافت وزارة الخارجية الفرنسية أن “فرنسا تجدد مطالبتها بالإفراج الفوري ودون شروط عن جميع الرعايا الفرنسيين المحتجزين تعسفيا في إيران”.

    المصدر :
  • رويترز

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