كشفت “هيئة البث الإسرائيلية” اليوم الثلاثاء، النقاب عن نية جيش الاحتلال إطلاق صافرات الإنذار في جميع أنحاء إسرائيل غداً الأربعاء.

وذكرت أن صافرات الإنذار ستدوي غداً ضمن تدريبات عسكرية لما تسمى “هيئة الطوارئ الوطنية” في سياق المناورات الشاملة والمهمة التي تأتي تحت عنوان “نقطة تحول”.

وقال رئيس الهيئة يورام لاردو إن إطلاق صافرات الإنذار تأتي في سياق مناورات الطوارئ، ضمن أطر المناورات العسكرية التي تجرى بمشاركة قوات الجبهة الداخلية ووحدات الطوارئ والجيش نفسه، وتحاكي وقوع حرب متعددة الجبهات.

وأكد أن الإسرائيليين سيتدربون غداً الأربعاء، “على كيفية الدخول إلى مناطق محمية أو محصنة، بهدف محاكاة أي هجوم خارجي على الداخل الإسرائيلي، فضلاً عن مواجهة من الداخل” ويقصد مع فلسطينيي الداخل.

وكانت وسائل إعلام عبرية أعلنت الأحد الماضي، انطلاق مناورات عسكرية إسرائيلية تحاكي وقوع حرب متعددة الجبهات، ونشرت وزارة الحرب الإسرائيلية تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على “تويتر”، أفادت من خلالها بانطلاق مناورة “نقطة تحول” على الجبهة الداخلية تحاكي عدة سيناريوهات لحرب شاملة على أكثر من جبهة، فضلاً عن احتمال اندلاع اضطرابات في البلدات العربية في الداخل.