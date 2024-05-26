إطلاق صواريخ من غزة نحو تل أبيب للمرة الأولى منذ أشهر

أعلن جيش الاحتلال، اليوم الأحد 26 أيار/مايو 2024، أنه تم إطلاق ثماني قذائف صاروخية من منطقة رفح نحو الأراضي الإسرائيلية.

وأفادت مراسل الحرة بسماع صافرات إنذار ودوي انفجارات في تل أبيب.

وأكد مراسلو فرانس برس سماع صفارات الإنذار في تل أبيب بوسط إسرائيل للمرة الأولى منذ أشهر وسماع دوي انفجارات.

وأعلنت كتائب القسام أنها أطلقت “رشقة صاروخية كبيرة” في اتجاه تل أبيب، وفق فرانس برس.

وأطلقت الصواريخ من قطاع غزة على وسط إسرائيل بما يشمل هرتسيليا ورعنانا وهود هشارون، شرقي تل أبيب.

وأظهر مقطع تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي حفرة ناجمة عن صاروخ أطلق بالقرب من بلدة كفار سابا بوسط البلاد.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على حسابه بمنصة “أكس” إن الدفاعات الجوية تمكنت من اعتراض عدة قذائف.

وقالت تايمز أوف إسرائيل إنها المرة الأولى التي تطلق فيها صواريخ على وسط إسرائيل منذ أربعة أشهر.

وقالت إن الصواريخ أطلقت من منطقة رفح في جنوب قطاع غزة، حسبما أظهرت الصور التي تم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأسفرت الرشقة الصاروخية عن إصابة واحدة نتيجة الشظايا في مدينة هرتسيليا شمال شرقي تل أبيب، وفق مراسل الحرة.

وفي الأسبوع الماضي، ذكرت تايمز أوف إسرائيل أن الجيش الإسرائيلي يعتقد أن حماس لديها القدرة على إطلاق صواريخ على وسط إسرائيل من منطقة رفح، مشيرة إلى أنه عندما تتقدم القوات إلى داخل المدينة، من المرجح أن تنفذ الحركة مثل هذا الهجوم.

والسبت، قصف الجيش الإسرائيلي مواقع في قطاع غزة ولاسيما رفح، غداة صدور أمر عن محكمة العدل الدولية لإسرائيل بوقف عملياتها العسكرية هناك “فورا”.