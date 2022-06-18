إطلاق نار شمالي المكسيك يودي بحياة 4 أشخاص

قُتل أربعة أشخاص وأصيب شخص آخر في حادث إطلاق نار في مطعم بولاية تشيواوا شمال المكسيك.

ووفق السلطات المكسيكية، فقد فارق أربعة أشخاص الحياة على الفور بعد إصابتهم بطلقات نارية،بعدما شنّ مسلحون هجومًا على مطعم في الولاية الشمالية حيث تنتشر عصابات المخدرات.

وأوضحت المصادر ذاتها أن المعطيات التي توصلت إليها السلطات تشير إلى انتماء المسلحين لمجموعة مجهولة. مشيرةً إلى أن الجريمة يرجح أن تكون تصفية حسابات بين العصابات الإجرامية.

وتشهد الولايات الشمالية للمكسيك حوادث مماثلة بشكل متواتر، وتكون في الغالب بين العصابات الإجرامية للاتجار في المخدرات المنتشرة بشكل كبير وتتنافس للسيطرة على المنطقة.

وفي وقت سابق من شهر حزيران، قتل مسلّحون خمسة تلاميذ في المرحلة الثانوية وامرأة ستينية خلال عملية إطلاق نار في شارع وسط المكسيك.

ووفق الشرطة، أطلق مسلحون النار على مجموعة من التلاميذ، ما أسفر عن مقتل ثلاثة شبان وفتاتين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عامًا، بالإضافة إلى امرأة تبلغ 65 عامًا كانت في المنطقة نفسها.

وقال “سيزار برييتو” رئيس بلدية مدينة غواناخواتو: “للأسف، يمكننا القول إنه قبل ساعات قليلة في بلدة بارون، فقد ستة أشخاص حياتهم في هجوم مسلح”.

وأصبحت غواناخواتو الواقعة في المركز الصناعي المزدهر في المكسيك، واحدة من أكثر الولايات عنفًا في البلاد بسبب النزاع بين عصابتَي “سانتا روسا دي ليما” و”خاليسكو نويفا خينيراسيون”.