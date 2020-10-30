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إطلاق نار على موكب مدير حملة رئيس ساحل العاج الانتخابية

منذ 42 دقيقة
إطلاق نار على موكب مدير حملة رئيس ساحل العاج الانتخابية

إطلاق نار على موكب مدير حملة رئيس ساحل العاج الانتخابية

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تعرض موكب الأمين العام لرئاسة ساحل العاج باتريك أشي لإطلاق نار، من قبل مجهولين قرب أغباو، وذكر مصدر، لوكالة فرانس برس، أن “موكب باتريك أشي تعرض لطلقات نارية من قبل مجهولين بأسلحة آلية قرب أغباو حيث عقد اجتماعا” قبل أقل من 48 ساعة من الانتخابات الرئاسية.

وأوضح المصدر أنه “لم تقع إصابات. واصل الموكب طريقه إلى أدزوبي شمال العاصمة أبيدجان”، فيما أطلقت عمليات بحث في منطقة أغباو.

وأكد شخص مقرب من أشي أن “أحدا لم يصب بأذى. أشي بخير”.

وأشي مقرب من الرئيس واتارا الذي يترشح لولاية ثالثة مثيرة للجدل وأحد مديري حملته الانتخابية، وغالبا ما يشار إليه على أنه أحد خلفائه المحتملين له.

وتجري الحملة الانتخابية في جو متوتر، حيث قتل حوالى 30 شخصا خلال أعمال عنف منذ أغسطس/آب الماضي.

ويسود خوف من تصعيد العنف في ساحل العاج بعد عشر سنوات من أزمة ما بعد انتخابات 2010-2011 نتجت عن رفض الرئيس لوران جباجبو الاعتراف بهزيمته الانتخابية أمام واتارا، ما خلّف 3000 قتيل.

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