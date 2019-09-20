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إطلاق نار في أحد شوارع واشنطن.. وسقوط جرحى :فيديو :

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أفادت مراسلة العربية في واشنطن في وقت مبكر من صباح الجمعة بإصابة ما بين ٤ إلى ٦ أشخاص في حادث إطلاق نار وقع في حي كولومبيا هايتي في واشنطن.

إلى ذلك، أعلنت وسائل إعلام محلية سقوط عدة جرحى إثر إطلاق نار في أحد شوارع واشنطن، دون أن تحدد العدد، لافتة إلى أن سيارات الإسعاف شوهدت في موقع الحادث، تنقل عدداً من المصابين.

ونقلت محطة فوكس-5 التلفزيونية المحلية عن الشرطة قولها إن ستة أشخاص أصيبوا في الحادث الذي وقع بعد الساعة العاشرة مساء بتوقيت
شرق الولايات المتحدة.

كما نشرت قناة ABC 7 News – WJLA المحلية صوراً من موقع الحادث يظهر تواجد عدد من عناصر الشرطة، فضلاً عن سيارات إسعاف.

ولم تعرف حتى اللحظة تفاصيل الحادث، وأسبابه.

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المصدر: – العربية.نت

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