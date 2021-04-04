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إطلاق نار في ولاية فيرجينيا الأمريكية والحصيلة قتيل وجريحان حتى الآن

4 - أبريل - 2021
آخر تحديث: 4 - أبريل - 2021 8:55 مساءً
الشرطة الأمريكية - أرشيفية

الشرطة الأمريكية - أرشيفية

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أعلنت شرطة مدينة فرجينيا بيتش الأمريكية أنها اعتقلت شخصين بعد حادث إطلاق نار خلف قتيلا ومصابين اثنين الليلة الماضية.

وأكدت الشرطة في بيان أصدرته اليوم الأحد أن المصابين اللذين تم العثور عليهما في موقع الحادث تعرضا لجروح خطرة تهدد حياتهما، مشيرة إلى أن جميع الضحايا قاصرون.

وأشارت الشرطة إلى أن المعتقلين ضمن التحقيق في القضية من ذوي البشرة السمراء في سن 20 و19 عاما ووجهت إلى الأول تهمة القتل بالإضافة إلى اتهامات جنائية أخرى، فيما يواجه الثاني اتهامات أقل خطورة في مقدمتها تهمة السلب.

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