الأحد 16 محرم 1444 ﻫ - 14 أغسطس 2022 |
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إطلاق نار وإخلاء مطار العاصمة الأسترالية

منذ ساعة واحدة
مطار كانبرا

مطار كانبرا

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ذكرت وسائل إعلام أسترالية أنه تم إخلاء مطار العاصمة كانبيرا بعد سماع أصوات طلقات نارية في منطقة تسجيل الوصول اليوم الأحد 14/8/2022.

وأشارت التقارير الأولية إلى أنه كان هناك مطلق نار واحد وتم اعتقاله، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات جراء الحادث.

وذكر مسافرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن المطار أغلق وهناك تواجد مكثف للشرطة.

وأظهر مقطع فيديو مسجل في المطار، قيام رجال الشرطة باحتجاز رجل، بينما يتابع مسافرون المشهد من أقسام أخرى من المبنى.

 

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