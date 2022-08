إطلاق نار وإخلاء مطار العاصمة الأسترالية

ذكرت وسائل إعلام أسترالية أنه تم إخلاء مطار العاصمة كانبيرا بعد سماع أصوات طلقات نارية في منطقة تسجيل الوصول اليوم الأحد 14/8/2022.

وأشارت التقارير الأولية إلى أنه كان هناك مطلق نار واحد وتم اعتقاله، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات جراء الحادث.

وذكر مسافرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن المطار أغلق وهناك تواجد مكثف للشرطة.

وأظهر مقطع فيديو مسجل في المطار، قيام رجال الشرطة باحتجاز رجل، بينما يتابع مسافرون المشهد من أقسام أخرى من المبنى.

From Facebook: “Fun times at Canberra Airport. All evacuated due to gunman. None hurt from what I understand. Suspect apprehended by AFP.” pic.twitter.com/ErnNj9KHlB

