إطلاق نار يودي بحياة 3 أشخاص في تكساس خلال موسم التسوق

أعلنت الشرطة الأميركية، مساء الاثنين، أن ثلاثة أشخاص قتلوا في إطلاق نار بموقف سيارات متجر تارغت في أوستن بولاية تكساس، وتم احتجاز المشتبه به.

وقالت قائدة شرطة أوستن، ليزا ديفيس، في مؤتمر صحافي، إن المشتبه به فر من موقع إطلاق النار، ثم سرق سيارة وتسبب في تحطيمها، قبل أن يستولي على سيارة أخرى. وأوضحت أن الحادث أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، وأن المشتبه به تم توقيفه.

كما أوضح متحدث باسم خدمات الطوارئ في مقاطعة أوستن-ترافيس أن فرق الإنقاذ قدمت الإسعافات لشخص أصيب بجروح غير مرتبطة بالحادث.

لا معلومات عن هوية الضحايا

وأفادت خدمات الطوارئ الطبية في مقاطعة أوستن–ترافيس بأن شخصا بالغا وطفلا أُعلن عن وفاتهما في موقع الحادث، بينما توفي شخص بالغ آخر بعد نقله إلى المستشفى، مضيفة أن شخصا رابعا تلقى العلاج من مشكلة صحية طفيفة غير مرتبطة بإصابات جسدية.

وقالت ديفيس: “هذا يوم حزين للغاية لأوستن. إنه يوم حزين لنا جميعا، وأتقدم بتعازيَّ إلى عائلات الضحايا”، مضيفة أنها لا تملك أي معلومات للإفصاح عنها بشأن هوية الضحايا.

وجاء إطلاق النار وسط موسم التسوق لعودة الطلاب إلى المدارس قبل بداية العام الدراسي الجديد.

يأتي إطلاق النار في متجر “تارغت” بعد أكثر من أسبوعين على هجوم وقع في متجر “وولمارت” بولاية ميشيغان، حيث وُجهت إلى رجل متهم بطعن 11 شخصا في المتجر بمدينة ترافيرس سيتي، في 26 يوليو/تموز، تهم بالإرهاب والعديد من محاولات القتل.