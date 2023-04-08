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إطلاق 3 صواريخ من سوريا باتجاه مواقع للجيش الإسرائيلي في الجولان

منذ 3 ساعات
آخر تحديث: 9 - أبريل - 2023 2:56 صباحًا
جنود من الجيش الإسرائيلي في الجولان المحتل

جنود من الجيش الإسرائيلي في الجولان المحتل

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قال الجيش الإسرائيلي (السبت 8-4-2023) إن ثلاثة صواريخ أُطلقت من سوريا باتجاه الجولان وإن أحدها عبر إلى الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية وسقط في أرض مفتوحة، دون الخوض في تفاصيل.

وفي وقت سابق، قال الجيش إن إنذارا من الصواريخ دوى في المنطقة.

وسيطرت إسرائيل على هضبة الجولان في حرب عام 1967، وضمت 1200 كيلومتر مربع في عام 1981 في خطوة لم تحظ باعتراف غالبية المجتمع الدولي.

ويأتي إطلاق الصواريخ بعد تصعيد غير مسبوق على الجبهة الاسرائيلية-اللبنانية منذ 2006. فقد أطلق نحو ثلاثين صاروخا الخميس من لبنان في اتجاه إسرائيل ما أسفر عن إصابة شخص وخلف أضرارا مادية.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الصواريخ التي لم تتبن أي جهة إطلاقها هي “نيران فلسطينية”، مرجحا أن تكون حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة تقف وراء هذا التصعيد. ورد الجيش بقصف طاول غزة وجنوب لبنان.

وتستعد إسرائيل السبت لنشر تعزيزات أمنية في أعقاب هجومين في الضفة الغربية المحتلة وتل أبيب أسفرا عن مقتل ثلاثة أشخاص.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

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