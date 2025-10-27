الأثنين 5 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 27 أكتوبر 2025 |
إعادة انتخاب بول بيا لولاية ثامنة في الكاميرون

رئيس الكاميرون بول بيا

أعلن المجلس الدستوري في الكاميرون اليوم الاثنين رسمياً إعادة انتخاب الرئيس بول بيا لولاية ثامنة، ما قد يبقيه في السلطة حتى عمر يقارب المئة عام. وقال كليمنت أتانجانا، رئيس المجلس، إن “الرئيس المنتخب هو المرشح بول بيا”.

ويشغل بيا، البالغ من العمر 92 عاماً، منصب الرئاسة منذ عام 1982، وقد ألغى الحد الأقصى للولايات الرئاسية عام 2008، قبل أن يُعاد انتخابه عدة مرات بفوارق واسعة.

وكان أقوى منافسيه في انتخابات هذا العام هو عيسى تشيروما، وزير العمل السابق والمتحدث الحكومي السابق، الذي انشق عن بيا وأسس حملة مدعومة من ائتلاف يضم أحزاباً معارضة وجماعات مدنية، مستقطباً حشوداً كبيرة من المؤيدين.

