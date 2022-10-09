إعادة توصيل خط الكهرباء لمحطة زابوريجيا الأوكرانية

قال رافائيل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأحد، إنه تمت إعادة توصيل خط كهرباء يتصل بمحطة زابوريجيا للطاقة النووية بعد انقطاعه بسبب القصف أمس السبت.

وأجبر الانقطاع المحطة التي تحتلها روسيا في أوكرانيا على التحول إلى استخدام الديزل.

وقال غروسي “يؤكد فريقنا في زابوريجيا أن خط الكهرباء الذي انقطع أمس جرت استعادته وإعادة توصيل المحطة بالشبكة”، مكررا دعوته إلى إقامة منطقة حماية أمنية في محيط المحطة.

قالت شركة الطاقة النووية الحكومية الأوكرانية (إنرجواتوم) والوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، السبت، إن قصفا خلال الليل تسبب في انقطاع التيار الكهربائي الذي يغذي محطة زابوروجيا النووية الأوكرانية التي تحتلها روسيا، مما أجبرها على التحول إلى مولدات تعمل بالوقود في حالات الطوارئ.

وتبادلت روسيا وأوكرانيا اللوم في قصف موقع أكبر محطة نووية في أوروبا مما أدى إلى تدمير مبان وهدد بوقوع كارثة نووية. وتضغط الوكالة الدولية من أجل إنشاء منطقة آمنة لمنع المزيد من القصف.

وعلى الرغم من إغلاق المفاعلات الستة في زابوريجيا، إلا أن الوقود النووي فيها لا يزال بحاجة إلى التبريد لمنع الانصهار النووي. ويتطلب ذلك مصدرا ثابتا للطاقة الكهربية.