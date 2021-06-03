الأحد 27 ذو القعدة 1443 ﻫ - 26 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إعادة فتح المعابر بين اليونان وتركيا في قبرص

3 - يونيو - 2021
اليونان تحتجز مسؤولا في القنصلية التركية

فتح المعابر بين اليونان وتركيا

A A A
طباعة المقال

أعلنت الأمم المتحدة، عن إعادة فتح المعابر بين الشطرين اليوناني والتركي في قبرص يوم الجمعة، وذلك في أول تخفيف للقيود المفروضة منذ ديسمبر 2020 بسبب جائحة كوفيد-19.

وقال بيان لبعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص، إن “إعادة فتح جميع نقاط العبور ستسهل حرية الحركة، وتعزز التواصل بين الناس وتبني الثقة، ولها تأثير اجتماعي-اقتصادي إيجابي بشكل عام على أنحاء الجزيرة لصالح القبارصة اليونانيين والقبارصة الأتراك جميعا”.

وستقوم لجنة من خبراء الصحة من الجانبين بتقييم تأثير فتح المعابر على الجائحة.

وخضع عبور المركبات والمشاة للإغلاق المتقطع منذ فبراير 2020 عندما أغلق الجانب القبرصي اليوناني نقاط التفتيش لأول مرة منذ عقود كإجراء احترازي لكبح انتشار كوفيد-19.

ومنذ ذلك الحين تم تخفيف بعض القيود، لكن اختلاف الضوابط على كل جانب جعل عملية العبور مستحيلة للكثيرين.

    المزيد من أخبار العالم

    البطريرك كيريل رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية
    بالفيديو.. بطريرك بوتين المقرب يصاب بحادث مؤلم داخل الكنيسة!
    شولتس: قمة مجموعة السبع إشارة واضحة لوحدة الغرب
    تركيا.. اعتقال العشرات خلال مسيرة للمثليين

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    ثعبان
    العثور على ثعبان مخيف على شاطئ البحر في ولاية فلوريدا
    رئيس بنك الموارد اللبناني مروان خير الدين
    رئيس بنك الموارد ينتقد جمعية المصارف.. "لحم أكتافها" من أموال المودعين!
    افادات استثنائية لهذه الفئة من الطلاب
    غيابٌ للمراقبين ولا كهرباء.. كيف تبدو أجواء الامتحانات في يومها الأول؟