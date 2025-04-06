إعادة هيكلة القيادات العسكرية الإسرائيلية.. أسماء جديدة في مناصب حساسة

أعلنت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، عن تعيينات كبرى جديدة بالجيش الإسرائيلي في قطاعات رئيسية، منها الاستخبارات والأمن السيبراني والتكنولوجيا.

التعيينات جاءت بعد جولة من المناقشات السرية جرت يوم الخميس الماضي ووافق عليها رئيس الأركان الجنرال إيال زامير، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، وتشمل الحركة تعيينات في مناصب كبرى.

أسماء معتم عليها

وترأس الاجتماعات رئيس شعبة الاستخبارات، ورئيس شعبة الموارد البشرية، وقائد قيادة الجبهة الداخلية، وقائد القوات البرية، ورئيس شعبة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والدفاع السيبراني.

ومن أبرز التعيينات كانت عدة أسماء معتم عليها، في قسم الاستخبارات منها الوحدة الأشهر التي عانت كثيرا بعد أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والتي شهدت تغييرات في المواقع القيادية فيها.

وتشمل القائمة، العقيد “أ” كنائب عملياتي لقائد قسم العمليات الخاصة، والعقيد “ر” والعقيد “م” كقادة مركز في الوحدة 8200، والمقدم “ت” والمقدم “أ” اللذين تم تعيينهما أيضًا كقادة مركز في نفس الوحدة وتم ترقيتهما إلى رتبة مقدم.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم تعيين موظف مدني في الجيش الإسرائيلي، المقدم (احتياط) “ن” قائداً مركزياً للوحدة 8200. وسيشغل المقدم “أ” منصب رئيس أركان الوحدة، وسيتم ترقيته أيضاً إلى رتبة مقدم.

وتم تعيين المقدم باز غاديا رئيسا لأركان فرقة يهودا والسامرة، وسيتم تعيين المقدم عزيز إبراهيم قائدا لكلية الطب في الجيش الإسرائيلي.

التكنولوجيا واللوجستيات

ويتولى المقدم عوفر بانديل رئاسة إدارة التخطيط والموارد، كما يتولى المقدم نبيل سابق رئاسة إدارة المزارع والصيانة وخطط العمل، وجميعها في قسم التكنولوجيا واللوجستيات، وسيتم ترقيته إلى رتبة عقيد.

وفي قيادة الجبهة الداخلية، سيتولى المقدم أوهاد حاييم مويال قيادة منطقتي القدس والمركز، وسيتم تعيين المقدم ياكير بوكوبزا قائداً لمنطقة حيفا وترقيته إلى رتبة مقدم.

وفي قسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والدفاع السيبراني، سيتولى العقيد “أ” رئاسة مركز الأمن الوطني والتشفير، وسيتولى المقدم “ي” رئاسة مركز آخر، ظل معتما عليه، وسيتم ترقيته إلى رتبة عقيد. وتم تعيين المقدم ريجينا أزولاي رئيسة لقسم التخطيط في الفرقة، وسيتم ترقيتها أيضًا إلى رتبة مقدم.

وفي جناح الأبحاث، تم تعيين العقيد “ي” رئيساً للمنطقة، كما سيتولى المقدم “ك”. منصباً مماثلاً بعد ترقيته إلى رتبة عقيد. وسيقود المقدم “أ”، والمقدم “ب”، والمقدم “ي” المشاهد في اللواء العامل، وستتم ترقيتهم جميعًا إلى رتبة مقدم. كما سيتم تعيين المقدم “ي” قائداً لمنطقة “تيلام”.