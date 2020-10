إعصار “زيتا” يودي بحياة 3 أشخاص جنوب أميركا

قتل 3 أشخاص على الأقل جراء اجتياح الإعصار “زيتا” جنوب الولايات المتحدة، حيث ترك آثارا مدمرة قبل أن يتوجه إلى شمال شرق البلاد.

وبحسب تصريحات السلطات المحلية قتل رجل عمره 55 عاما، في ولاية لويزيانا، كما لقي شخص آخر مصرعه في ميسيسيبي بينما توفي ثالث في جورجيا.

وبدأ الإعصار “زيتا” عصر الأربعاء باجتياح جنوب الولايات المتحدة بعدما دخل البر الأمريكي من ساحل الولاية المطلة على خليج المكسيك ترافقه رياح بلغت سرعتها 175 كيلومترا في الساعة، وفقا للمركز الوطني للأعاصير.

وأبقى الإعصار صباح الخميس نحو 2.6 مليون شخص في كل من ولايات لويزيانا وميسيسيبي وألاباما وجورجيا وكارولاينا الجنوبية وكارولاينا الشمالية دون الكهرباء.

Eyewall of #Zeta ripping into #NOLA now pic.twitter.com/x7RFA9uWT4

— Rob Marciano (@RobMarciano) October 28, 2020