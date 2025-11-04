إعصار «كالمايجي» يعصف بالفلبين ويغرق مدناً كاملة تحت المياه

ضرب الإعصار كالمايجي وسط الفلبين اليوم الثلاثاء، متسبباً في مقتل شخص واحد على الأقل وإجبار عشرات الآلاف على مغادرة منازلهم، وفق ما أعلنت الوكالة الوطنية لمواجهة الكوارث.

ووصل الإعصار، المعروف محلياً باسم «تينو»، إلى اليابسة مصحوباً برياح بلغت سرعتها نحو 150 كيلومتراً في الساعة، وهبّات تخطّت 205 كيلومترات في الساعة، متوجهاً نحو جزر فيساياس قبل أن يتحرك إلى بحر الصين الجنوبي بحلول يوم الأربعاء.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها إذاعة دي.زد.آر.إتش على فيسبوك مشاهد لمدينة تاليساي وقد غمرتها المياه بالكامل، ولم يبقَ من بعض المنازل سوى الأسطح، فيما انتشرت صور مماثلة من مدينة سيبو التي شهدت فيضانات واسعة غمرت الشوارع والسيارات.

كما أعلنت السلطات إلغاء أكثر من 160 رحلة جوية من وإلى المناطق المتضررة، ونصحت القوارب والسفن الصغيرة بالتوجه إلى أقرب ميناء آمن لتفادي مخاطر الرياح العاتية.