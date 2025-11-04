الثلاثاء 13 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 4 نوفمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إعصار «كالمايجي» يعصف بالفلبين ويغرق مدناً كاملة تحت المياه

منذ 29 دقيقة
منزل متضرر جراء هبوب إعصار كالمايجي وسط الفلبين-رويترز

منزل متضرر جراء هبوب إعصار كالمايجي وسط الفلبين-رويترز

A A A
طباعة المقال

ضرب الإعصار كالمايجي وسط الفلبين اليوم الثلاثاء، متسبباً في مقتل شخص واحد على الأقل وإجبار عشرات الآلاف على مغادرة منازلهم، وفق ما أعلنت الوكالة الوطنية لمواجهة الكوارث.

ووصل الإعصار، المعروف محلياً باسم «تينو»، إلى اليابسة مصحوباً برياح بلغت سرعتها نحو 150 كيلومتراً في الساعة، وهبّات تخطّت 205 كيلومترات في الساعة، متوجهاً نحو جزر فيساياس قبل أن يتحرك إلى بحر الصين الجنوبي بحلول يوم الأربعاء.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها إذاعة دي.زد.آر.إتش على فيسبوك مشاهد لمدينة تاليساي وقد غمرتها المياه بالكامل، ولم يبقَ من بعض المنازل سوى الأسطح، فيما انتشرت صور مماثلة من مدينة سيبو التي شهدت فيضانات واسعة غمرت الشوارع والسيارات.

كما أعلنت السلطات إلغاء أكثر من 160 رحلة جوية من وإلى المناطق المتضررة، ونصحت القوارب والسفن الصغيرة بالتوجه إلى أقرب ميناء آمن لتفادي مخاطر الرياح العاتية.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

شركة أرامكو
أرامكو تسجّل تراجعاً طفيفاً في أرباحها مع انخفاض أسعار النفط
امرأتان تسيران داخل سوق محلي في وسط مدينة الرياض بالسعودية-رويترز
نمو قوي للقطاع غير النفطي في السعودية خلال أكتوبر بدعم من الطلب والاستثمار
آليات لاستحراج النفط
النفط يهبط بعد قرار أوبك+ وسط مخاوف من فائض في الإمدادات

الأكثر قراءة

غارة على الضاحية الجنوبية
جولة عسكرية قريبة.. ومصادر لـ"حزب الله" تكشف التفاصيل!
عنصر من حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت
فايننشال تايمز.. هكذا يستغل حزب الله (Whish Money - OMT) لتحصيل أمواله!‎
أعمدة كهرباء
وزير الطاقة: ساعات الكهرباء ستصل إلى 10 يومياً في الشتاء