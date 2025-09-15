إعلام أوكراني: قائد الجيش يقيل ضابطين كبيرين بعد خسائر ميدانية

ذكرت وسائل إعلام أوكرانية الاثنين نقلا عن مصادر عسكرية أن أولكسندر سيرسكي قائد الجيش الأوكراني أقال اثنين من كبار الضباط بعد فقدان السيطرة على أراض في مناطق تحت قيادتهما.

وذكرت صحيفة أوكراينسكا برافدا نقلا عن مصدرين عسكريين رفيعي المستوى أن سيرسكي أمر بإقالة الضابطين المسؤولين عن الفيلقين السابع عشر والعشرين خلال الأسبوعين الماضيين. كما نشرت وكالة أنباء إنترفاكس يوكرين تقريرا مماثلا.

وذكرت الصحيفة أن الفيلق السابع عشر للجيش، بقيادة فولوديمير سيلينكو، كان متمركزا في منطقة زابوريجيا حيث خسر الجيش الأوكراني السيطرة على قرية واحدة على الأقل على ضفاف نهر دنيبرو.

أما مكان تمركز الفيلق العشرين للجيش بقيادة ماكسيم كيتوهين، فهو على الحدود الإدارية بين منطقتي دونيتسك شرق البلاد ودنيبروبيتروفسك في وسطها، حيث أعلنت القوات الروسية عن تحقيق سلسلة من النجاحات وسيطرتها على عدد من القرى.

وقالت وكالة إنترفاكس إن قيادة الجيش كلفت الضابطين بمهام أخرى.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية الاثنين سيطرة قواتها على قرية في منطقة زابوريجيا.

وتحاول القوات الروسية، في الحرب الدائرة منذ أكثر من ثلاثة أعوام ونصف العام، مواصلة عملية طويلة ومرهقة للتقدم نحو الغرب مع التركيز على منطقة دونيتسك.

وبالإضافة إلى التقدم الذي أعلنت عنه داخل دنيبروبيتروفسك، تضغط القوات الروسية أيضا على أجزاء من منطقة خاركيف في الشمال الشرقي، خاصة حول مدينة كوبيانسك التي تعرضت للدمار إلى حد بعيد.

وتحاول القوات الروسية أيضا الحفاظ على موطئ قدم في منطقة سومي على الحدود الشمالية، رغم أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال نقلا عن سيرسكي إن قوات كييف تستعيد السيطرة على أراض قرب الحدود.