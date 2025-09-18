إعلام إسرائيلي: احتلال غزة سيكتمل بحلول 6 أكتوبر

فلسطينيون يتفقدون موقع الغارات الجوية الإسرائيلية على برج الغفاري الذي تم إخلاؤه، في مدينة غزة، 15 سبتمبر 2025. رويترز

أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، الخميس، نقلاً عن مسؤولة استخباراتية، بأن تطويق مدينة غزة واحتلالها بالكامل وإخلاء سكانها سيكتمل بحلول 6 أكتوبر (تشرين الأول).

وأشارت المسؤولة الاستخباراتية الإسرائيلية إلى تقدير بوجود 7500 مسلح بمدينة غزة.

وفي وقت سابق، قالت مصادر فلسطينية أن الجيش الإسرائيلي قطع الاتصالات بالكامل عن مدينة غزة.

وأفادت “العربية” بتقدم الآليات العسكرية الإسرائيلية شمال غرب مدينة غزة، مشيراً إلى أن الجيش الإسرائيلي يفجر روبوتات مفخخة بمناطق شمالي القطاع.

إلى ذلك، ذكرت مصادر طبية أن 99 فلسطينياً استشهدوا في غارات شنّتها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بينهم 77 في شمال القطاع، وفق ما نقلته وكالة الأنباء (وفا).

وأفادت المصادر بأن الغارات الإسرائيلية استهدفت مناطق مختلفة في القطاع، شملت خيام نازحين ومنازل وأبراجاً سكنية، بالإضافة إلى تجمعات مدنيين ومنتظرين للمساعدات.

جاء ذلك، بعدما صرّح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس مهدّداً حركة حماس ومتوعداً بتصعيد أكبر في غزة إذا لم تستجب لشروط إسرائيل.

وقال كاتس في بيان، الأربعاء، إن “مع بداية المناورة البرية ونقل مسؤولية القيادة إلى قادة الفرق الميدانية، جرى تدمير 25 برجاً في غزة، وهو عدد ضخم ومهم”.

وتابع “لإزالة أي تهديد قنص فوق القوات المناورة، تم إحباط مخربين وتدمير بنى تحتية. كما طُلب من سكان غزة الانتقال جنوبا من أجل حمايتهم.”

وأضاف محذراً: “إذا لم تُفرج حماس عن المختطفين وتتجرد من سلاحها، فإن غزة ستُدمّر وتتحول إلى نصب تذكاري لمرتكبي الاغتصاب والقتل من حماس”.

يأتي ذلك بالتزامن مع توسع العمليات البرية الإسرائيلية وتصاعد الضغوط السياسية والعسكرية على الحركة، وسط تحذيرات دولية من كارثة إنسانية وشيكة في القطاع.