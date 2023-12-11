إعلام إسرائيلي: تحركات لإبرام صفقة تبادل أسرى جديدة مع حماس

بينما يستمر القصف المدمر على قطاع غزة، وسط ارتفاع كبير بعدد الشهداء حيث تجاوز الـ 18 ألفاً، إضافة إلى 49 ألفا و645 جريحا، وفقاً لوزارة الصحة في القطاع.

أفاد إعلام إسرائيلي، الاثنين، بتحركات جديدة لإبرام صفقة تبادل أسرى بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، مشيرا إلى أن الظروف مهيأة بشأن تلك الصفقة.

ونقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مصادر إسرائيلية أن ثمة تحركات جديدة لإبرام صفقة تبادل أسرى، وأن إسرائيل مستعدة للاستماع إلى مقترحات الوسطاء بشأن صفقة تبادل جديدة.

كما نقلت القناة الـ13 الإسرائيلية عن مصدر إسرائيلي أن الظروف “نضجت” للعودة إلى توافقات لصفقة تبادل أسرى جديدة.

من جهته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن ممارسة الجيش الإسرائيلي مزيدا من الضغط، ستجلب اقتراحات بشأن هدن جديدة تدرسها الحكومة.

وأضاف غالانت أن إسرائيل منفتحة على بحث كل الإمكانيات بشأن مستقبل قطاع غزة، لكن لن يكون هناك دور لحركة حماس في ذلك حسب تعبيره.

ويأتي الحديث عن صفقة التبادل المحتملة، في وقت قال فيه منسق السياسات الإستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي إن التوصل إلى هدنة جديدة مهم من أجل إخراج المحتجزين في قطاع غزة، غير أن الخارجية الأميركية قالت إن موقف واشنطن هو التوصل إلى هدن إنسانية وليس وقفا لإطلاق النار في القطاع.

وكانت هدنة مؤقتة بدأت في 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي دامت 7 أيام بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والاحتلال الإسرائيلي بوساطة دولة قطر وتنسيق مصري أميركي، جرى خلالها الإفراج عن 80 إسرائيليا مقابل 240 أسيرا فلسطينيا.