إعلام إسرائيلي: ديرمر يبلغ قطر بشرط وقف إطلاق النار في غزة

نشر باراك رافيد مراسل القناة 12 الإسرائيلية على منصة “إكس” أن وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر اجتمع مع مسؤولين قطريين كبار في باريس لبحث اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح رهائن، وأن ديرمر أبلغ المسؤولين بأن شرط إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار هو إطلاق سراح جميع الرهائن.

وتأتي تعليقات ديرمر بعد أيام من تقديم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) موافقتها للوسطاء المصريين والقطريين على مقترحهم لهدنة تستمر 60 يوما.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن حكومة بنيامين نتنياهو ،المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، تبدي تمسكا بشروطها الخمسة لإنهاء الحرب في غزة، لكنها لم تغلق الباب تماما عن صفقة جزئية، بينما قال البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة تدرس المقترح الذي وافقت عليه حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أول أمس الاثنين.

وأكد مكتب نتنياهو أن الحكومة متمسكة “بالمبادئ الخمسة لإنهاء الحرب، وهي نزع سلاح حماس وقطاع غزة وإعادة المخطوفين وسيطرة أمنية إسرائيلية وحكم مدني بديل من حماس والسلطة الفلسطينية”، وفقا لما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية.

كما نُقل عن مكتب نتنياهو، أمس الثلاثاء، أن إسرائيل تطالب بالإفراج عن جميع المحتجزين الخمسين في قطاع غزة، دون توضيح إن كان المقصود إطلاق سراحهم دفعة واحدة.

ووصفت وسائل إعلام إسرائيلية هذه التصريحات بالغامضة، وأوضحت أن إسرائيل قد تقدم ردها الرسمي بحلول يوم الجمعة المقبل. وأشارت عدة تحليلات في الصحافة المحلية إلى أن الغموض الحالي قد يكون “تكتيكا تفاوضيا”.

احتلال مدينة غزة

وقال مراسل هيئة البث الإسرائيلية، إن نتنياهو “مقتنع بضرورة البدء بالعملية العسكرية في مدينة غزة ولو رمزيا”، لأن هذه الخطوة “قد تضغط على حماس”.

وأقرت وزارة الدفاع الإسرائيلية، الثلاثاء، خطط احتلال مدينة غزة، وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن المرحلة التمهيدية بدأت فعلا “بعمليات مركزة في حي الزيتون ومنطقة جباليا”.

وقالت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين إن “الجميع يعرف أن الظروف ناضجة لإبرام صفقة”، مجددة اتهامها نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب- بإفشال الصفقة والتوجه إلى احتلال مدينة غزة.

الموقف الأميركي

من ناحية أخرى، قال المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف في مقابلة لقناة فوكس نيوز، إن الرئيس دونالد ترامب يريد إنهاء الصراع في غزة فورا، وفق تعبيره.

وتابع “يجب أن ينتهي هذا الصراع، كما يجب إعادة الرهائن العشرين (الأحياء) إلى عائلاتهم وذويهم. ويجب كذلك إطلاق سراح عدد متناسب من السجناء الفلسطينيين”.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض قالت في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تواصل مناقشة مقترح وقف إطلاق النار الذي قبلته حركة حماس.

وقد أعلنت حركة حماس، أمس الاثنين، أنها أبلغت هي والفصائل الفلسطينية موافقتها على المقترح الذي قدمه الوسيطان قطر ومصر.