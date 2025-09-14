الأحد 22 ربيع الأول 1447 ﻫ - 14 سبتمبر 2025 |
إعلام إسرائيلي: نتنياهو سيعقد جلسة مشاورات أمنية بشأن الأسرى

منذ ساعة واحدة
بنيامين نتنياهو ووزير المالية سموتريتش

بنيامين نتنياهو ووزير المالية سموتريتش

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية– سيعقد اليوم الأحد جلسة مشاورات أمنية بشأن الأسرى قبل بداية العملية البرية الواسعة في مدينة غزة، مشيرة إلى أن هذه المشاورات تأتي بعد لقائه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن من بين المواضيع التي سيناقشها نتنياهو الجهود الرامية لتجنب الإضرار بالأسرى الإسرائيليين خلال العملية البرية.

وقد بدأت الحكومة الإسرائيلية جلسة تبحث ملفات بينها الحرب على قطاع غزة بشكل عام، والعملية العسكرية في مدينة غزة.

وقام روبيو رفقة نتنياهو بجولة عند حائط البراق في القدس الشرقية المحتلة، حيث أديا طقوسا يهودية، كما افتتحا نفقا بطول نحو 600 متر تحت البلدة القديمة في مدينة القدس، يمتد من الأطراف الجنوبية لحي “وادي حلوة” في سلوان، وينتهي عند أساسات حائط البراق، غربي المسجد الأقصى.

وقال نتنياهو -بعد زيارة حائط البراق برفقة روبيو والسفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي- إن زيارة روبيو تُظهر مدى “قوة التحالف الإسرائيلي الأميركي” ووصفه بأنه “صديق استثنائي”.

وأكد نتنياهو للصحفيين أن العلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة لم تكن يوما أقوى مما هي عليه الآن، مضيفا أنه “تحالف قوي وصلب مثل حجارة حائط المبكى (الاسم الإسرائيلي لحائط البراق) التي لمسناها للتو”.

جاءت تصريحات نتنياهو رغم أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وروبيو أعربا عن قلقهما عقب شن إسرائيل -الثلاثاء- غارات على قطر استهدفت الوفد القيادي المفاوض من حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وقال روبيو سابقا إنه سيناقش الهجوم على قطر مع نتنياهو، لكنه أكد أن ذلك لن يزعزع العلاقات بين الجانبين.

وكان روبيو استبق زيارته إلى إسرائيل بالقول إنه سيركز على ضمان عودة الأسرى، والعمل على تسهيل إيصال المساعدات إلى المدنيين، ومواجهة التهديد الذي تمثله حركة حماس، على حد قوله.

في غضون ذلك، طالبت عائلات الأسرى الإسرائيليين بعدم السماح بعرقلة صفقة تبادل أخرى، وقالت إن وقت أبنائها ينفد.

وحمّلت العائلات نتنياهو مسؤولية إعادتهم جميعا في اتفاق فوري، مطالبة بإنهاء هذه الحرب التي وصفتها بالعبثية، وأضافت أن نتنياهو ووزراءه لو كانوا قلقين بشأن الأسرى بقدر قلقهم من التظاهرات أمام منازلهم، لكان جميع الأسرى قد عادوا منذ زمن.

