إعلام إسرائيلي: نتنياهو قد يلغي زيارة وفد إلى أميركا بسبب تصويت بمجلس الأمن

ذكر موقع واي نت الإخباري الإسرائيلي الاثنين أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إنه سيلغي زيارة وفد مقررة إلى واشنطن إذا لم تستخدم الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مقترح بمجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة.

ومن المقرر أن يزور وفد رفيع المستوى واشنطن لبحث عملية عسكرية إسرائيلية مزمعة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

ولم يصدر تعليق بعد عن مكتب نتنياهو على تقرير واي نت.

هذا وقال مسؤول بالبيت الأبيض إن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان يعتزم الاجتماع بوزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الاثنين 25\3\2024 لبحث محادثات الرهائن والمساعدات الإنسانية وحماية المدنيين في رفح.

وأضاف المسؤول أن الاجتماع منفصل عن اجتماع آخر مقبل بين مسؤولين كبار من الولايات المتحدة وإسرائيل لبحث خطة إسرائيل بشأن رفح.