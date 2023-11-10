حماس: استشهاد 3 فلسطينيين في ضربة إسرائيلية على طريق يسلكه النازحون

نقل إعلام تابع لحماس عن مسؤولين بقطاع الصحة في غزة قولهم إن ما لا يقل عن ثلاثة فلسطينيين استشهدوا جراء ضربة إسرائيلية على طريق يسلكه النازحون المتجهون إلى جنوب قطاع غزة.

يذكر أنه أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، مقتل ثلاثة من جنوده وإصابة آخرين، في الاشتباكات المتواصلة مع فصائل المقاومة في العديد من المحاور، لترتفع حصيلة الجنود القتلى منذ بدء العمليات البرية إلى 34 جنديا.

فيما ارتفعت حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 10569 شهيدا بينهم 4324 طفلا و2823 امرأة و649 مسنا بالإضافة إلى 26475 إصابة، وذلك في وقت تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وقصف المنازل والمناطق المأهولة بالسكان والنازحين لليوم الـ33 على التوالي.

بشهرها الثاني، تواصلت الحرب بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية المسلحة في غزة، الأربعاء، فيما لا تظهر أي بادرة لوقف النار أو تطبيق هدنة إنسانية مؤقتة، بينما تزداد أعداد الضحايا من المدنيين جراء القصف الإسرائيلي، ويزداد الأمر سوءا إزاء الأوضاع في القطاع والتي أصبحت كارثية.