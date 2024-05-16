إعلام روسي: القبض على عملاء أوكرانيين في القرم

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن جهاز الأمن الاتحادي الروسي القول الخميس إنه قبض على عملاء أوكرانيين في شبه جزيرة القرم وإن أحدهم اعترف بتسريب معلومات حول أنظمة الدفاع الجوي التي تحمي جسر القرم.

فيما ذكرت وكالة الإعلام الروسية الخميس أن جنديا أمريكيا محتجزا في مدينة فلاديفوستوك الروسية يدعى جوردون بلاك أقر بالذنب في تهم تتعلق بالسرقة ويتعاون مع المحققين.

ونقلت الوكالة عن ممثل لوزارة الداخلية المحلية قوله “إنه يتعاون (مع التحقيق) واعترف” بالذنب.

ولم يتسن لرويترز التواصل مع بلاك للحصول على تعليق.

وقبضت الشرطة في مدينة فلاديفوستوك الواقعة في أقصى شرق روسيا على بلاك في الثاني من مايو\أيار للاشتباه في سرقته من امرأة كان على علاقة بها وأمرت المحكمة بأن يستمر احتجازه حتى الثاني من يوليو\تموز.

ونصحت الولايات المتحدة مواطنيها بعدم السفر إلى روسيا وعزت ذلك إلى عدة أسباب منها “احتمال التعرض لمضايقات وتركيز مسؤولين أمنيين في الحكومة الروسية على المواطنين الأمريكيين من أجل اعتقال محتمل” والتنفيذ التعسفي للقانون.

وهناك عدد من الأمريكيين احتجزوا منذ بدأت روسيا غزوها لأوكرانيا في فبراير شباط 2022 من بينهم إيفان جيرشكوفيتش مراسل صحيفة وول ستريت جورنال الذي قبضت عليه السلطات الروسية في 2023 بتهم تتعلق بالتجسس.