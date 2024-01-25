الخميس 13 رجب 1445 ﻫ - 25 يناير 2024 |
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إعلام روسي: انتشال الصندوقين الأسودين للطائرة الروسية المنكوبة

منذ 8 دقائق
الطائرة العسكرية الروسية التي تحطمت قرب قرية يابلونوفو في منطقة بيلجورود في لقطة شاشة مأخوذة من مقطع فيديو حصلت عليه رويترز من وسائل التواصل الاجتماعي

الطائرة العسكرية الروسية التي تحطمت قرب قرية يابلونوفو في منطقة بيلجورود في لقطة شاشة مأخوذة من مقطع فيديو حصلت عليه رويترز من وسائل التواصل الاجتماعي

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نقلت وكالة الإعلام الروسية الخميس عن خدمات الإنقاذ قولها إنه تم انتشال الصندوقين الأسودين من طائرة النقل العسكرية التي تحطمت في منطقة بيلغورود بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.

وتزعم روسيا أن أوكرانيا أسقطت الطائرة وتقول إنها كانت تقل أسرى أوكرانيين لمبادلتهم بأسرى روس، ولم تؤكد أوكرانيا أو تنفي بعد إسقاطها للطائرة.

وفي وقت سابق قال الكرملين الخميس إنه لا يمكن لأحد في المرحلة الحالية تحديد كيف سيؤثر حادث إسقاط طائرة نقل روسية كانت تقل 65 جنديا أوكرانيا أسيرا لمبادلتهم بجنود روس على عمليات تبادل الأسرى في المستقبل.

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله إن إسقاط الطائرة “عمل وحشي” وإن المناقشات حول تبادل الأسرى يجب أن تبقى سرية.

كما نقلت قوله “لا يمكن لأحد تحديد كيف سيؤثر هذا (الحادث) على احتمالات تمديد عملية (التبادل)”.

ولم تؤكد أوكرانيا بعد إسقاطها لطائرة النقل العسكرية من طراز إليوشن إيل-76 التي تحطمت بالقرب من مدينة بيلجورود الروسية القريبة من الحدود الأوكرانية أمس الأربعاء وشككت في أجزاء من قصة روسيا بشأن الحادث.

كما لم تؤكد وجود أسرى أوكرانيين على متن الطائرة.

    المصدر :
  • رويترز

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