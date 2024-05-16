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إعلام روسي: جندي أميركي محتجز بموسكو يقر بالذنب في تهمة السرقة

منذ 8 دقائق
علم روسيا

علم روسيا

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ذكرت وكالة الإعلام الروسية الخميس أن جنديا أمريكيا محتجزا في مدينة فلاديفوستوك الروسية يدعى جوردون بلاك أقر بالذنب في تهم تتعلق بالسرقة ويتعاون مع المحققين.

ونقلت الوكالة عن ممثل لوزارة الداخلية المحلية قوله “إنه يتعاون (مع التحقيق) واعترف” بالذنب.

ولم يتسن لرويترز التواصل مع بلاك للحصول على تعليق.

وقبضت الشرطة في مدينة فلاديفوستوك الواقعة في أقصى شرق روسيا على بلاك في الثاني من مايو\أيار للاشتباه في سرقته من امرأة كان على علاقة بها وأمرت المحكمة بأن يستمر احتجازه حتى الثاني من يوليو\تموز.

ونصحت الولايات المتحدة مواطنيها بعدم السفر إلى روسيا وعزت ذلك إلى عدة أسباب منها “احتمال التعرض لمضايقات وتركيز مسؤولين أمنيين في الحكومة الروسية على المواطنين الأمريكيين من أجل اعتقال محتمل” والتنفيذ التعسفي للقانون.

وهناك عدد من الأمريكيين احتجزوا منذ بدأت روسيا غزوها لأوكرانيا في فبراير شباط 2022 من بينهم إيفان جيرشكوفيتش مراسل صحيفة وول ستريت جورنال الذي قبضت عليه السلطات الروسية في 2023 بتهم تتعلق بالتجسس.

    المصدر :
  • رويترز

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