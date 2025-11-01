إعلام روسي: موسكو تقول إن جنودا أوكرانيين يستسلمون في بوكروفسك

جندي مدفعية من اللواء 152 المستقل يطلق قذيفة من مدفع هاوتزر ذاتي الحركة من طراز M114 باتجاه القوات الروسية، في ظل الهجوم الروسي على أوكرانيا، بالقرب من بلدة بوكروفسك الواقعة على خط المواجهة في منطقة دونيتسك، أوكرانيا، 15 أكتوبر 2025. رويترز

نقلت وكالة تاس الحكومية للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية القول السبت إن الجنود الأوكرانيين الذين تحاصرهم القوات الروسية في مدينة بوكروفسك في شرق أوكرانيا بدأوا في الاستسلام.

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من التقرير المتعلق بساحة المعركة.

هذا وفي وقت سابق من اليوم السبت 1\11\2025، قالت وزارة الدفاع الروسية، إنها أحبطت محاولة للقوات الخاصة الأوكرانية لنقل مجموعة من الجنود بمروحية إلى مدينة بوكروفسك الواقعة على خط المواجهة في شرق أوكرانيا.

وأوضحت الوزارة أن المروحية كانت تقل 11 جندياً أوكرانياً، مؤكدة مقتلهم جميعاً خلال العملية.

وكان مصدران عسكريان أوكرانيان قد أشارا، أمس الجمعة، إلى أن كييف نفذت إنزالاً لوحدات خاصة في بعض مناطق بوكروفسك، في حين أعلنت موسكو أن قواتها تمكنت من تطويق تلك الوحدات في المدينة.