إعلام عبري: الكابينت يقترب من إعلان احتلال غزة

جنود من الجيش الإسرائيلي في غزة (أرشيفية من رويترز)

يرى أعضاء الكابينت الإسرائيلي أن إقرار احتلال قطاع غزة بات قريبًا، وذلك بحسب تقارير الإعلام العبري يوم الاثنين.

وقالت صحيفة” يسرائيل هيوم” إن “بعض الوزراء في الكابينت يقدرون أن قرار احتلال غزة أصبح قريبا”.

وأرجعت ذلك إلى ما ادعت أنه “ابتعاد التوصل إلى اتفاق بين حماس وتل أبيب”، في ظل ما أسمته “تصلب مواقف الحركة الفلسطينية، مما يُقرّب خطة الحرب الشاملة على غزة”.

وحتى الساعة 13:00 “ت.غ” لم تصدر إفادة إسرائيلية رسمية في هذا الشأن.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 204 آلاف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.

الصحيفة تابعت أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش يدعو إلى اجتماع مغلق لكتلة حزبه “الصهيونية الدينية” (يميني متطرف)، الاثنين، لبحث الخطوات الإسرائيلية الأخيرة بشأن إدخال مساعدات إنسانية إلى غزة.

والأحد، أعلن جيش إسرائيل “سماحه” بإسقاط جوي لمساعدات إنسانية محدودة على غزة، وبدء ما سماه “تعليقا تكتيكيا لأنشطة عسكرية” بمناطق محددة من غزة للسماح بمرور مساعدات.

واعتبرت منظمات دولية أن خطوة إسرائيل “تروّج لوهم الإغاثة”، بينما يواصل جيشها استخدام التجوع سلاحا ضد المدنيين الفلسطينيين عبر استمرار إغلاق المعابر بوجه المساعدات منذ مارس/ آذار الماضي.

وبعدما هدد سابقا بالانسحاب من الحكومة وتفكيكها، في حال إدخال مساعدات إلى غزة، قال سموتريتش الاثنين إنه باق في حكومة بنيامين نتنياهو، وفق صحيفة “يديعوت أحرونوت” الاثنين.

والأحد، قال رئيس حماس بغزة خليل الحية، في كلمة متلفزة، إن الحركة “أبدت أقصى درجات المرونة خلال 22 شهرا من العدوان، وتجاوبت مع الوسطاء”.

واستدرك: “لكن الاحتلال تراجع وانسحب من الجولة الأخيرة (في الدوحة قبل أيام)، مدفوعًا بدعم أمريكي مكشوف، في محاولة لحرق الوقت واستنزاف غزة”.

الحية أرجع تعثر المفاوضات إلى أن إسرائيل “تصر على أخذ منطقة واسعة من رفح (جنوبي القطاع) لإقامة منطقة عزل للنازحين، تمهد الطريق لعملية تهجير لشعبنا الفلسطيني عبر مصر أو عبر البحر”.

وتابع: كما أنها “تصر على أن تبقى آلية المساعدات، التي حولتها لمصائد الموت، والتي تسببت في قتل وجرح الآلاف من أبناء شعبنا”.

والأحد، أفادت وزارة الصحة في غزة بارتفاع حصيلة ضحايا منتظري المساعدات إلى “ألف و132 شهيدا، و7 آلاف و521 إصابة” منذ 27 مايو/ أيار الماضي.

وحسب أحدث حصيلة لوزارة الصحة بغزة، الاثنين، بلغ عدد وفيات المجاعة وسوء التغذية 147 فلسطينيا، بينهم 88 طفلا، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

والاثنين، قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة بحالات الطوارئ توم فليتشر إن واحدا من كل ثلاثة فلسطينيين بغزة لم يأكل منذ أيام، ودعا إلى إيصال المساعدات بشكل سريع.