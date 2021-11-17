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إعلان الطوارئ في القاهرة

17 - نوفمبر - 2021

مصر

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أعلنت شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى في مصر حالة الطوارئ للتعامل مع سقوط الأمطار، في ظل وجود توقعات من الأرصاد الجوية بتعرض القاهرة إلى أمطار غزيرة على بعض مناطقها.

وقال المتحدث باسم شركة الصرف الصحي في القاهرة الكبرى وليد عابدين، إنه يجري التنسيق مع الأرصاد الجوية بشكل مستمر، ويتم نشرالمعدات، من سيارات شفط وبدالات ومعدات وعمال وفنيين ومهندسين وسائقين، على المحاور والشوارع الرئيسية للتعامل مع أي أمطار، مضيفا أنه تم الدفع بـ 145 معدة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب لتغطية أحياء القاهرة والتعامل مع مياه الأمطار.

وأشار إلى أنه تم حل أزمة تجمعات مياة الأمطار في الأوتوستراد بالقاهرة ومنطقة المنصة وشارع يوسف عباس بمدينة نصر، وذلك بتنفيذ خط صرف بطريق الأتوستراد بطول 3 كيلومترات وقطره 1200 مم بتكلفة 200 مليون جنيه، للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار، بالإضافة إلى أن محافظة الجيزة تدفع بما يقرب من 165 معدة وبدالات، وتم إعلان درجة الاستعداد وحالة الطوارئ والتمركز في المناطق المتوقع تعرضها للأمطار، لحين إشعار آخر.

وأشار إلى أنه تمت إقامة نحو 5 آبار شحن جوفي مرتبطة بالمياه الجوفية على أعماق تصل لـ 50 مترا على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي قبل المتحف الكبير، للتعامل مع أي طارئ، وشفط مياه الأمطار وخلطها بالمياه الجوفية.

وأشار إلى أنه خلال الفترات الماضية تم الانتهاء من تطهير بالوعات الأمطار والشبكات والمجمعات وبيارات محطات الرفع لزيادة طاقتها الاستيعابية، ورفع كفاءة محطات الرفع الكبرى، ومراجعة وحدات التوليد الاحتياطية، والتركيز على المحاور الرئيسية والميادين ومنازل ومطالع الكباري، ورفع درجة التأهب بالخط الساخن 125 ومراكز خدمة العملاء، والتعامل الفوري مع أي أزمة.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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