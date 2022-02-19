إعلان جديد لبوتين.. هل تتحقق توقعات بايدن؟

أعلن الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​، عن إصدار مرسوم، باستدعاء مواطني روسيا الموجودين في قائمة الاحتياط لعام 2022، للخضوع لتدريب عسكري، في القوات المسلحة الروسية، ووكالات أمن الدولة ووكالات خدمات الأمن الفيدرالي، بحسب ما نقلت وكالة “​الأناضول​” التركية.

وتم توجيه مجلس الوزراء والسلطات التنفيذية للمناطق الروسية، بحسب المرسوم، لضمان تنفيذ الإجراءات المتعلقة بدعوة المواطنين إلى معسكرات التدريب، وعقد هذه المعسكرات التدريبية.

والجدير بالذكر، أن بموجب القوانين الاتحادية في روسيا، لا يمكن استدعاء المواطنين المشمولين بقوائم الاحتياط للتدريب لأكثر من مرة واحدة خلال 3 أعوام.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، كشف

في خطاب له اليوم السبت، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد اتخذ قراره بالفعل، بشن هجوم على اوكرانيا والسيطرة على كييف.

ورجح الرئيس الأمريكي، في مؤتمر صحفي بشأن تطورات الأزمة في أوكرانيا، بأنه لدى بلاده أسباباً مقنعة بأن روسيا تخطط للهجوم على أوكرانيا خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة.

وقبيل منتصف ليل الجمعة – السبت، هزّ انفجار ضخم خطا لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا، يمرّ في مدينة لوغانسك الواقعة تحت سيطرة الانفصاليين شرقي أوكرانيا.

وتشهد العلاقة بين الدول الغربية وروسيا، توترًا بسبب الحشود العسكرية الروسية، على حدود أوكرانيا، والتي تتهم روسيا بحشد ​القوات الروسية​ بهدف “غزو” أوكرانيا، بينما يرفض الجانب الروسي تلك الاتهامات، ويتهم ​كييف​، بتعمد التصعيد في إقليم دونباس، الخاضع لسيطرة الموالين ل​موسكو​ شرق أوكرانيا، وبممارسة “العنصرية” ضد الروس، كما اتهم ​​الناتو​​، بالتخطيط لتوسيع وجوده على الحدود مع روسيا.