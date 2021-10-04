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إعلان حالة المستوى "الأحمر" في فرنسا

4 - أكتوبر - 2021
أمطار غزيرة تضرب فرنسا

أمطار غزيرة تضرب فرنسا

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حذرت السطات الفرنسية من سوء الأحوال الجوية في الساعات المقبلة، داعية السكان من أخذ أعلى درجات الحيطة والحذر.

وأفادت قناة (بي إف إم تي في) أن الأمطار التي استمرت شهرين سقطت في غضون ساعات قليلة في مرسيليا جنوبي فرنسا ليل اليوم الاثنين.

كتب محافظ مرسيليا بينوا بايان على صفحته في تويتر:

“من المتوقع حدوث عواصف رعدية غير مسبوقة في مرسيليا في الساعات القليلة المقبلة. أحث سكان مرسيليا على اصطحاب أطفالهم والبقاء في المنزل”.

ومن المتوقع حدوث الجولة القادمة من الأمطار الغزيرة في الفترة من الساعة 14.00 إلى 21.00 بتوقيت فرنسا (من 15.00 إلى 22.00 بتوقيت موسكو). ستكون كمية هطول الأمطار بنهاية اليوم حوالي 200 ملم.

في وقت سابق في مقاطعة بوش دو رون في جنوب شرق البلاد، تم الإعلان عن المستوى الأحمر (الأعلى) لمخاطر الأرصاد الجوية بسبب الأمطار الغزيرة وخطر الفيضانات. تم إدخال مستوى مخاطر الأرصاد الجوية البرتقالية في خمس مقاطعات جنوبية أخرى.

وبسبب سوء الأحوال الجوية، أعلنت رئاسة جامعة مقاطعة إيكس مرسيليا، الواقعة جنوبي فرنسا، عن إلغاء الدراسة يوم الاثنين.

​من جهتها أوصت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية سكان الأقاليم “بالتحقق بانتظام من المعلومات حول حالة الطقس الحالية وتقييد الحركة بالسيارة”.

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