إعلان مقلق من الصين: 1300 إصابة لأشخاص لا تظهر عليهم أعراض كورونا

نشرت الصين اليوم، للمرة الأولى، عدد الأشخاص المصابين حاليا بفيروس “كورونا” المستجد لكن لا تبدو عليهم أي أعراض، أي لا يعانون ارتفاع الحرارة أو السعال.

وأعلن المسؤولون عن القطاع الصحي أيضا عن أول إصابة لشخص آت من الخارج في ووهان، بؤرة الوباء الاولى، ما يثير مخاوف من تزايد الإصابات من أشخاص أتوا الى الصين من دول اخرى.

من بين الحالات الـ36 الجديدة التي أعلنت اليوم، هناك 35 لأشخاص أتوا من الخارج.

ولم تكن البلاد تعلن حتى الآن إلا عن المصابين الذين تظهر عليهم أعراض المرض، وعددهم، بحسب آخر حصيلة لوزارة الصحة، بلغ 81554 شخصا.

لكن لجنة الصحة الوطنية أعلنت ان عدد الحالات الايجابية التي لا تظهر عليها أعراض المرض بلغ 1367.