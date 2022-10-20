الخميس 24 ربيع الأول 1444 ﻫ - 20 أكتوبر 2022 |
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إعلان موعد الانتخابات العامة في ماليزيا

منذ 6 دقائق
علم ماليزيا

علم ماليزيا

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قالت لجنة الانتخابات الماليزية، الخميس، إن ماليزيا ستجري انتخابات عامة في 19 نوفمبر تشرين الثاني، في منافسة يأمل الحزب الحاكم الذي تلاحقه فضائح فساد في تعزيز قبضته على السلطة.

وحل رئيس الوزراء إسماعيل صبري يعقوب البرلمان يوم 10 أكتوبر تشرين الأول ودعا لإجراء انتخابات مبكرة قائلا إن الانتخابات ستنهي سنوات من عدم الاستقرار السياسي.

وقال رئيس اللجنة عبد الغني صالح في مؤتمر صحفي إنه سيتعين على المرشحين تقديم ترشيحهم لنواب البرلمان في الخامس من نوفمبر تشرين الثاني.

تأتي الانتخابات في وقت أبكر من الموعد النهائي في سبتمبر أيلول 2023 وخلال موسم الرياح الموسمية السنوي الذي تسبب بالفعل في حدوث فيضانات في جميع أنحاء ماليزيا ومن المتوقع أن يؤثر على إقبال الناخبين.

ويحق لنحو 21 مليون ماليزي التصويت هذا العام لانتخاب نواب في المجلس المؤلف من 222 مقعدا.

والحزب أو الائتلاف الذي يفوز بأغلبية بسيطة، 112 مقعدا، سيشكل الحكومة المقبلة.

    المصدر :
  • رويترز

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