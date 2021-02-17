الجمعة 18 ذو القعدة 1443 ﻫ - 17 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إعلان هام من الصحة العالمية بشأن كورونا

17 - فبراير - 2021
آخر تحديث: 17 - فبراير - 2021 11:57 صباحًا
منظمة الصحة العالمية

منظمة الصحة العالمية

A A A
طباعة المقال

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم، إن عدد الوفيات المسجلة بسبب عدوى فيروس كورونا المستجد، انخفض بشكل كبير خلال الأسبوع الأخير.

وأضافت المنظمة، في تقرير نشرته على موقعها الالكتروني: “في الأسبوع الماضي، تم الإبلاغ عن 81 ألف حالة وفاة جديدة، وهو أقل بنسبة 10% بالمقارنة مع الأسبوع الذي سبقه”.

بالإضافة إلى ذلك، انخفض عدد الذين أصيبوا بمرض كوفيد-19 في الأسبوع الماضي، بنسبة 16 في المائة بالمقارنة مع مؤشر الأسبوع الذي سبقه- حوالي 2.7 مليون شخص.

في الوقت نفسه، وفقا لمعطيات المنظمة، يستمر انتشار الطفرات البريطانية والجنوب إفريقية والبرازيلية، لهذا الفيروس وهو ما يثير قلقا كبيرا.

وأشارت المنظمة، إلى أنه تم حتى الآن العثور على الطفرة البريطانية في 94 دولة، والجنوب إفريقية في 46 دولة، والبرازيلية في 21 دولة، وذلك بحسب “نوفوستي”.

    المزيد من أخبار العالم

    مركز لإجراء فحوص كورونا في شنغهاي (رويترز)
    السفير الأميركي في الصين: سياسة صفر كوفيد ستستمر حتى 2023
    علما اليونان وتركيا
    رغم التوتر بين الجارتين.. اليونان تريد إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع تركيا
    ألمانيا متخوّفة من تفشّ جديد.. تلقّوا الجرعة الرابعة!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    مصرف لبنان
    بشرى من مصرف لبنان... إليكم التفاصيل
    الذهب
    توقّع عكس التيار لرئيس أكبر شركة لإنتاج الذهب حول سعر الأوقية!
    الدولار
    مع الاقتراب من نهاية الأسبوع... كم سجل دولار السوق السوداء؟