إغلاق المجال الجوي قرب لوبلين وزيسوف في بولندا

منذ 50 دقيقة
ذكرت خدمة فلايت رادار 24 لتتبع الرحلات الأحد أن المجال الجوي بالقرب من مدينتي لوبلين وزيسوف في بولندا مغلق حتى الساعة 04:00 بتوقيت جرينتش على الأقل بسبب “نشاط عسكري غير مخطط له يتعلق بالحفاظ على أمن البلاد”.

وقالت القوات المسلحة البولندية إنها دفعت بطائراتها لتأمين مجالها الجوي بعد أن شنت روسيا ضربات على أوكرانيا.

وقال الجيش في منشور على موقع إكس “فيما يتعلق بنشاط الطيران بعيد المدى التابع لروسيا الاتحادية التي تشن ضربات على أراضي أوكرانيا، بدأت الطائرات البولندية والحليفة في العمل في مجالنا الجوي”.

ووصف الجيش هذه الإجراءات بأنها وقائية وتهدف إلى تأمين المجال الجوي وحماية المواطنين.

وأظهرت بيانات القوات الجوية الأوكرانية أن الإنذار من الهجمات الجوية ساري في جميع أنحاء البلاد اعتبارا من الساعة 0300 بتوقيت جرينتش.

    المصدر :
  • رويترز

