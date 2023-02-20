إغلاق المعبر الحدودي الرئيسي بين باكستان وأفغانستان

قال مسؤولون من باكستان وأفغانستان إن المعبر الحدودي الرئيسي بين البلدين أُغلق، الاثنين، وتحدث سكان في المنطقة عن دوي إطلاق نار بالقرب من نقطة العبور الحدودية المزدحمة عادة.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت السلطات الأفغانية أو الباكستانية قد أغلقت معبر تورخم الحدودي القريب من ممر خيبر لكن الإغلاق يأتي بعد تدهور حاد في العلاقات بين حركة طالبان الحاكمة في أفغانستان وباكستان.

وقال متحدث باسم شرطة حكومة طالبان في إقليم ننكرهار بشرق أفغانستان لرويترز “الحدود مغلقة وسننشر التفاصيل في وقت لاحق”.

وذكرت وسائل إعلام أن المعبر أُغلق مساء أمس الأحد لكنها لم تذكر سببا.

ولم يتسن على الفور الوصول إلى متحدثين باسم الجيش والشرطة والحكومة في باكستان للتعليق، لكن مسؤولين أمنيين باكستانيين في المنطقة أكدا إغلاق الحدود وتبادل إطلاق النار.

وظلت النزاعات المرتبطة بالحدود البالغ طولها 2600 كيلومتر موضع خلاف بين البلدين لعقود.

ومعبر تورخم الحدودي هو نقطة العبور الرئيسية للمسافرين والبضائع بين باكستان وأفغانستان وهي دولة حبيسة لا تطل على مسطحات مائية.