إغلاق الوحدتين 4 و5 من محطة زابوريجيا النووية

قالت الإدارة التي عينتها روسيا لمحطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا، الثلاثاء، إنه جرى وضع الوحدتين الرابعة والخامسة من المحطة في حالة إغلاق.

وقالت الإدارة على تيليجرام “من أجل إجراء فحص فني مقرر لمعدات وحدة الطاقة رقم 5، قررت إدارة محطة زابوريجيا النووية تحويل الوحدة إلى حالة ‘الإغلاق البارد‘”.

وأضافت “ومن أجل توفير البخار لتلبية احتياجات المحطة، فقد جرى تحويل مفاعل محطة الطاقة رقم 4 إلى حالة ‘الإغلاق الساخن‘”.

العثور على ألغام

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنها عثرت على ألغام مضادة للأفراد في منطقة بمحطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا، واشتكت للشهر الثاني على التوالي من أن هذا ينتهك إجراءات السلامة.

وكانت روسيا استولت على المحطة، وهي أكبر منشأة نووية في أوروبا، في الأيام الأولى من غزوها أوكرانيا العام الماضي. وتتبادل أوكرانيا وروسيا الاتهامات بقصف المحطة وتحاول وكالة الطاقة الذرية إنشاء آلية أمان لمنع وقوع حوادث.

وقال رافائيل جروسي، مدير عام الوكالة التابعة للأمم المتحدة، إن مفتشي الوكالة المتمركزين في المحطة لاحظوا وجود ألغام في منطقة عازلة بين الحواجز الداخلية والخارجية للموقع، كما لاحظوا وجود ألغام خلال عمليات تفتيش سابقة.

وقال جروسي في بيان على موقع الوكالة الإلكتروني “وجود مثل هذه المتفجرات في الموقع يتعارض مع معايير الأمان للوكالة الدولية للطاقة الذرية وتوجيهات الأمن النووي ويزيد من الضغط النفسي على موظفي المحطة”.