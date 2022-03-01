إغلاق بورصة موسكو حتى 5 آذار

قرر البنك المركزي الروسي مساء أمس الاثنين، تعليق التداولات في سوق الأسهم ببورصة موسكو الأسبوع الجاري (حتى 5 آذار 2022)، وذلك على إثر العقوبات الاقتصادية الغربية التي تضغط على السوق الروسية.

وقال المركزي الروسي، في بيان: “في الفترة من 1 مارس 2022 وحتى 5 مارس من الشهر نفسه لن تعقد جلسات تدوال في (سوق الأسهم ببورصة موسكو)، علما أن التداولات في سوق العملات (المحلية) ستنطلق اليوم الثلاثاء بحلول الساعة 10:00 بتوقيت موسكو وحتى الساعة 19.00 (توقيت موسكو)”.

وأمس أعلن البنك المركزي ووزارة المالية في روسيا عن حزمة إجراءات تاريخية لتحقيق الاستقرار المالي في البلاد، ومن هذه الإجراءات رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى مستوى 20%، كذلك إلزام المصدرين في روسيا بييع 80% من عائدات النقد الأجنبي.

واعترف الكرملين، الاثنين، إن “الواقع الاقتصادي لروسيا تغير”، في ظل العقوبات الغربية غير المسبوقة التي فرضت على روسيا، ردا على هجومها العسكري على أوكرانيا، مؤكدا أن موسكو “لديها خطة للرد” على تلك العقوبات.

وأضاف الكرملين أنه “لا يرى أي سبب للشك في كفاءة ومصداقية البنك المركزي”، الذي رفع أسعار الفائدة إلى 20 بالمئة، في إطار سعيه لحماية الاقتصاد من العقوبات الغربية.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، “العقوبات قوية ومؤلمة لكن روسيا لديها القدرة على تعويض الأضرار”.