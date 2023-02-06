إغلاق عدة مطارات في تركيا جراء الزلزال

يبدو أن العديد من المرافق العامة قد تضررت بشدة من جراء الزلزال الذي ضرب جنوب شرقي تركيا وشمالي سوريا فجر اليوم.

وبلغت شدة الزلزال 7.8 درجة على مقياس ريختر وكان على عمق 18 كيلومترا، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وكان من بين القطاعات التي تضررت قطاع الطيران الجوي، وهو ما يزيد من معاناة المتضررين من الزلزال.

ونتيجة لسوء الأحوال الجوية فإنه من الصعب الوصول برا إلى العديد من المناطق التي ضربها الزلزال.

كما لا يمكن حاليا استخدام مطارات كهرمان مرعش وغازي عنتاب وهاتاي ومالاتيا بسبب الأضرار التي لحقت بها من جراء الهزة الأرضية، وفقا لمصادر تركية.

وكان مطار هاتاي، الذي تعرض لانتقادات بسبب بنائه على بحيرة أميك، من أول المطارات التي تم إغلاقها بعد تدمير مدرجه، ثم تبع ذلك مطارات أضنة وملاطية وكهرمان مرعش وغازي عنتاب، بحسب نفس المصادر. وذكرت وكالة دمير أورين التركية الخاصة أن مطار أضنة بجنوب تركيا مغلق أمام الرحلات الجوية حتى إشعار آخر.