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إغلاق مدارج مطار برلين براندنبورج!

منذ ساعة واحدة
مطار برلين براندنبورج

مطار برلين براندنبورج

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قال مطار برلين براندنبورج (الخميس 24-11-2022) إنه أغلق مدارج الإقلاع والهبوط بعد أن دخلها عدة أشخاص بشكل غير قانوني، بينما قالت جماعة معنية بمكافحة تغير المناخ إن نشطاءها لصقوا أنفسهم بالمدرج.

وقالت جماعة (لاست جينيريشن) أو “الجيل الأخير” البيئية إن النشطاء دعوا الناس إلى التوقف عن السفر جوا كما طالبوا الحكومة بالتوقف عن دعم هذا النوع من السفر.

وكتبت شرطة برلين على تويتر قائلة “في منطقة بالمطار ليست مفتوحة للجمهور، وجدنا عدة أشخاص تمكنوا في السابق من الدخول بشكل غير قانوني، ولصق بعضهم أنفسهم” بالأرض.

وقال متحدث باسم المطار إن الشرطة اعتقلت النشطاء لكن المدارج مغلقة حتى يتمكن العاملون من التحقق من عدم وجود أشخاص آخرين.

ولم يستطع المتحدث تحديد عدد الرحلات التي تضررت.

    المصدر :
  • رويترز

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