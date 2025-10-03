إغلاق مدارج مطار ميونيخ مجددا وطيار يرجع السبب لرصد طائرات مسيرة

أغلقت سلطات مطار ميونيخ بألمانيا مدارج المطار مساء اليوم الجمعة للمرة الثانية في أقل من 24 ساعة، بعدما أبلغ قائد طائرة ألغيت رحلتها بأنه جرى رصد طائرات مسيرة.

وأبلغ قائد رحلة للندن الركاب أن طائرات هليكوبتر تابعة للشرطة حلقت في الجو.

ولم يتضح ما إذا كانت الرحلة ستنطلق في وقت لاحق مساء الجمعة.

وقال متحدث باسم شرطة المطار إنه تم إغلاق كلا المدرجين في ميونيخ، لكن سبب الإغلاق لم يتضح بعد.

وقال مطار ميونيخ إن طائرات مسيرة جرى رصدها مساء أمس الخميس أجبرت مسؤولي مراقبة الحركة الجوية على تعليق العمليات، مما أدى إلى إلغاء 17 رحلة جوية واضطراب حركة سفر ما يقرب من ثلاثة آلاف شخص. وذكر المطار أنه حول 15 رحلة قادمة إلى وجهات أخرى في المنطقة.

وكتب ماركوس سودر، رئيس وزراء بافاريا، وعاصمتها ميونيخ، على منصات التواصل الاجتماعي “لا بد من منح الشرطة صلاحية إسقاط الطائرات المسيرة”، ووعد بإصدار تشريع طوارئ على مستوى الولاية يسمح بذلك.

وأضاف “ينبغي أن نفرض سيادتنا على مجالنا الجوي”.

وقال متحدث باسم الشرطة لصحيفة بيلد إن الطائرات المسيرة رُصدت في وقت متأخر من مساء أمس فوق المطار. وأضاف أنه بسبب الظلام، لم يتسن تحديد حجم ونوع المسيرات. ولم ترد الشرطة بعد على طلبات رويترز للتعليق.

والاضطراب في عمليات مطار ميونيخ هو الأحدث في حركة الطيران الأوروبي بعد أن تسبب رصد طائرات مسيرة في إغلاق مطارات في الدنمرك والنرويج مؤقتا الأسبوع الماضي،مما دفع قادة الاتحاد الأوروبي في قمة كوبنهاجن إلى دعم خطط لتعزيز دفاعات التكتل من خلال اتخاذ إجراءات للتصدي للطائرات المسيرة.