إغلاق مطار أضنة بجنوب تركيا حتى إشعار آخر

ذكرت وكالة دمير أورين التركية الخاصة أن مطار أضنة بجنوب تركيا مغلق أمام الرحلات الجوية حتى إشعار آخر.

جاء ذلك بعد زلزال قوي ضرب المنطقة صباح اليوم الاثنين وأسقط المئات من القتلى وآلاف المصابين.

ولم ترد بعد المزيد من التفاصيل.

إيقاف كل الأنشطة الرياضية في تركيا

أعلن وزير الشباب والرياضي التركي اليوم الإثنين إيقاف كل المنافسات الرياضية، ومنها الدوري المحلي لكرة القدم، لأجل غير مسمى بعد زلزال عنيف أسقط مئات القتلى.

وقال محمد محرم قصب أوغلو وزير الرياضة في بيان نشره الاتحاد التركي على الإنترنت “تقرر إيقاف كل الأنشطة الرياضية في البلاد بعد كارثة الزلزال وحتى إشعار آخر”.

وقدّم الوزير التركي تعازيه لعائلات وأصدقاء الضحايا وتمنى سرعة الشفاء للمصابين.

وضرب زلزال وسط تركيا وشمال غرب سوريا صباح اليوم وبلغت قوته 7.8 درجة وتسبب حتى الآن في مقتل المئات وإصابة الآلاف مع انهيار بنايات في أنحاء المنطقة.