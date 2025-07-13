إغلاق مطار لندن ساوثيند وإلغاء جميع الرحلات بعد تحطم طائرة صغيرة

قال مطار لندن ساوثيند في مقاطعة إسيكس إنه أوقف أنشطته حتى إشعار آخر بعد أن ذكرت الشرطة في وقت سابق أن طائرة صغيرة تحطمت في المطار الواقع على الساحل الجنوبي الشرقي لإنجلترا.

وجاء في منشور للمطار على منصة إكس أنه تم إلغاء جميع الرحلات الجوية من المطار وإليه بينما تواصل الشرطة وخدمات الطوارئ ومحققو حوادث الطيران التعامل مع الحادث.

وذكرت الشرطة المحلية في مقاطعة إسيكس “لا نزال في موقع حادث خطير في مطار ساوثيند”، مضيفة أنها تلقت بلاغا قبيل الساعة الرابعة مساء يشير إلى وقوع حادث تصادم شمل طائرة طولها 12 مترا.

ولم يتضح عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة.

وأظهرت صور من مواقع صحف بريطانية، لم تتحقق منها رويترز، كرة نارية تتصاعد في الهواء فوق مطار ساوثيند، على بعد 56 كيلومترا شرقي لندن.

وذكرت خدمة إسعاف شرق إنجلترا أنها أرسلت أربع سيارات إسعاف ومركبات طوارئ أخرى.

وأظهر الموقع الإلكتروني للمطار على الإنترنت إلغاء خمس رحلات دولية عقب الحادث.