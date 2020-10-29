إف-35 إلى الإمارات.. البيت الأبيض يبلغ الكونغرس مُضيّه بالصفقة بين البلدين

أعلن البيت الأبيض أنه أبلغ الكونغرس عزمه المضي ببيع 50 طائرة من طراز إف-35 إلى الإمارات، حسبما نقلت وكالة رويترز.

وبحسب رويترز، فإن واشنطن وأبو ظبي تأملان في إنهاء الصفقة قبل الثاني من ديسمبر، وهو العيد الوطني الإماراتي.

وكان النائب الأميركي إليوت إنجل، قد أكد أيضاً اليوم الخميس، أن البيت الأبيض أخطر الكونغرس بنيته المضي قدما في بيع طائرات أف-35 إلى الإمارات.

وستقوم لجنة العلاقات الخارجية بمجلسي الشيوخ والنواب الأميركيين بمراجعة الصفقة قبل إتمامها بشكل رسمي.

وقالت إسرائيل الأسبوع الماضي إنها لن تعارض مبيعات الولايات المتحدة لطائرات إف -35 المقاتلة إلى الإمارات بعد أن أصبحت الإمارات ثالث دولة عربية تطبع العلاقات مع إسرائيل.

وجاء الإعلان في خروج عن سنوات من السياسة الإسرائيلية التي تعارض بيع الطائرات المقاتلة إلى أي حلفاء للولايات المتحدة في المنطقة، بما في ذلك مصر والأردن، وكلاهما يرتبط بمعاهدات سلام مع إسرائيل.