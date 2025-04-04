إقالة تاريخية.. المحكمة الدستورية الكورية تقرر عزل الرئيس يون سيوك-يول بالإجماع

صادقت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، على عزل رئيس البلاد يون سيوك-يول، من منصبه على خلفية فرضه الأحكام العرفية في 3 ديسمبر/ كانون الأول 2024.

ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية “يونهاب”، أيدت المحكمة الدستورية بالإجماع عزل الرئيس يون سيوك-يول، وأقالته من منصبه بسبب فرضه الأحكام العرفية.

وأشارت إلى أن القائم بأعمال رئيس المحكمة مون هيونغ-بيه تلا القرار وتم بثه مباشرة على الهواء، ليدخل حيز التنفيذ بشكل فوري.

وقال مون إن “التأثيرات السلبية على النظام الدستوري والعواقب الناجمة عن انتهاكات المتهم للقانون خطيرة، مما يجعل فوائد حماية الدستور من خلال إقالته أكبر بكثير من الخسائر الوطنية الناجمة عن إقالة الرئيس”، بحسب يونهاب.

ويستدعي هذا التطور إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في كوريا الجنوبية لاختيار خلف ليون خلال 60 يوما.

وقد أقرت المحكمة الدستورية فعليا بكل التهم الموجهة إلى يون، بما في ذلك عدم استيفائه للمتطلبات القانونية لإعلان الأحكام العرفية وإرساله قوات إلى الجمعية الوطنية لمنعها من إلغاء المرسوم.

وفي تعليقه على الحكم، قال حزب سلطة الشعب الحاكم إنه “يقبل بتواضع” حكم المحكمة، في حين رحب الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي بالحكم باعتباره “انتصارا للشعب”.

وفي منتصف ديسمبر، قررت الجمعية الوطنية الكورية الجنوبية التي تسيطر عليها المعارضة عزل رئيس البلاد بتهمة انتهاك الدستور والقوانين من خلال إعلانه الأحكام العرفية ونشره قوات في الجمعية الوطنية لمنع النواب من التصويت ضد المرسوم، وإصداره أوامر باعتقال سياسيين.