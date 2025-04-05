السبت 7 شوال 1446 ﻫ - 5 أبريل 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إقالة فريق إغاثة أمريكي في ميانمار أثناء مهمة إنقاذ زلزال!

منذ 6 ساعات
زلزال ميانمار

زلزال ميانمار

A A A
طباعة المقال

قالت موظفة كبيرة سابقة في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إن ثلاثة من موظفي الإغاثة تم إبلاغهم بقرار تسريحهم أثناء وجودهم في ميانمار للمساعدة في عمليات الإنقاذ والتعافي من تداعيات الزلزال الهائل الذي ضرب البلاد.

يأتي ذلك مع تأثر عمليات الاستجابة للكوارث بخفض المساعدات الخارجية الأمريكية.

وقالت المسؤولة السابقة مارسيا وونج لرويترز إنه بعد سفر الموظفين الثلاثة إلى ميانمار الأسبوع الماضي تم إبلاغهم بتسريحهم.

وأضافت وونج، التي كانت نائبة مدير مكتب المساعدات الإنسانية التابع للوكالة والذي يشرف على جهود واشنطن في مواجهة الأمراض في الخارج، “يبذل هذا الفريق جهودا كبيرة، مركزا على إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين. كيف لا يكون تلقيه خبر إقالته الوشيكة محبطا؟”.

وتعهدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتقديم ما لا يقل عن تسعة ملايين دولار لميانمار بعد الزلزال الذي بلغت قوته 7.7 درجة وأودى بحياة أكثر من 3300 شخص.

لكن التقليص الهائل للعاملين والتمويل الذي فرضته إدارته على الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أعاق قدرتها على العمل، في حين سارعت الصين وروسيا والهند ودول أخرى إلى تقديم المساعدات.

وعملت إدارة ترامب على طرد جميع موظفي الوكالة تقريبا خلال الأسابيع القليلة الماضية، فيما قلصت إدارة الكفاءة الحكومية، التي يتولى مسؤوليتها الملياردير إيلون ماسك، التمويل وفصلت متعاقدين في أنحاء الحكومة الاتحادية فيما وصفته بأنه هجوم على الهدر.

وقالت وونج إن فصل موظفي الوكالة الثلاثة سيدخل حيز التنفيذ خلال بضعة أشهر.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي
في ظل التهديدات الأمريكية لإيران.. غروسي يحذر من خطورة التصعيد في المنطقة
مئات الآلاف يتظاهرون في إسبانيا احتجاجاً على أزمة السكن
مئات الآلاف يتظاهرون في إسبانيا احتجاجاً على أزمة السكن.. إليكم التفاصيل
مقاتلون من كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس. رويترز
القسام تنشر فيديو لأسيرين إسرائيليين تحت عنوان "قريباً.. الوقت ينفد"

الأكثر قراءة

ديفيد شينكر
ديفيد شينكر يكشف ما ستقوله أورتاغوس... "وهناك مواجهة ستحصل"!
سلاح "حزب الله"
الدبلوماسية في الأجواء.. والحزب للدولة: السلاح بيدك!
غارة إسرائيلية تستهدف القيادي بحماس حسن فرحات في صيدا
الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قيادي بحماس في صيدا.. فمن يكون؟