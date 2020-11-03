“إقبال مذهل” على الانتخابات الرئاسية… أكثر من 98 مليون أميركي أدلى بصوته

أدلى أكثر من 98 مليون أميركي بأصواتهم فعليا في الانتخابات الرئاسية بحلول مساء، الاثنين، وهو رقم قياسي في عملية التصويت المبكر يعكس مدى المنافسة الشرسة بين الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب مع نائب الرئيس السابق جو بايدن، في واحدة من أشرس الانتخابات الأميركية.

وشهدت عملية التصويت المبكر أرقاما قياسية تعادل 70 في المئة من إجمالي الإقبال في الانتخابات الماضية قبل 4 أعوام.

وتساءلت الصحيفة عن إن كانت مراكز الاقتراع ستشهد ازدحاما خلال يوم السباق الكبير نحو البيت الأبيض، في حين قال مسؤولو الانتخابات الذين واجهوا أعدادا ضخمة من الناخبين في الأسابيع العديدة الماضية إنهم غير متأكدين مما يتوقعونه، الثلاثاء.

في حين أن 3 ولايات على الأقل هي تكساس وهاواي ومونتانا تجاوزت إجمالي الإقبال لعام 2016 خلال التصويت المبكر هذا العام، شهدت ولايات أخرى إقبالا أقل مما ينبئ بحركة أكبر في يوم الانتخابات.

وصلت ولاية بنسلفانيا إلى حوالي 40 في المئة فقط من مستوياتها لعام 2016 بحلول الاثنين، وبلغت أوهايو 60 في المئة، فيما بلغت نسبة ميتشغان 60 في المئة.

في جورجيا كان 3.9 مليون شخص صوتوا حتى مساء الإثنين، وهو ما يقرب من 4.2 مليون شخص أدلوا بأصواتهم في عام 2016.

قال مدير انتخابات مقاطعة فولتون ريتشارد بارون، الاثنين، إنه في بعض الدوائر في مقاطعته، وسط مدينة أتلانتا، أدلى أكثر من 80 في المئة من الناخبين المسجلين بأصواتهم إما بالبريد أو شخصيا.

وأضاف بارون: “كان هذا الإقبال مذهلا”، رغم ذلك حذر بارون من الازدحام في مراكز الاقتراع الثلاثاء، في ظل الأوضاع الصحية الراهنة المتعلقة بفيروس كورونا المستجد.

قال مسؤولو الانتخابات إنه في كثير من الحالات، طلب الناخبون الاقتراع الغيابي لكنهم غيروا رأيهم بعد ذلك بشأن التصويت بالبريد.

في مقاطعة هاريس بولاية تكساس، تم تسليم حوالي نصف بطاقات الاقتراع البالغ عددها 90 ألف التي لم تتم إعادتها من قبل الناخبين الذين اختاروا الإدلاء بأصواتهم شخصيا بدلا من ذلك.

وفي فلوريدا، حيث لم تتم إعادة 1.35 مليون بطاقة اقتراع عبر البريد بعد، قدّر المستشار الجمهوري ريك ويلسون أن الناخبين الذين يخططون للإدلاء بأصواتهم شخصيا يمثلون حوالي نصف هؤلاء.

لكن في بعض الولايات، يصعب على الناخبين تغيير طريقة الإدلاء بأصواتهم، ففي ولاية كارولينا الجنوبية، حيث لم تتم إعادة حوالي 35 ألف بطاقة اقتراع بالبريد بعد ظهر الاثنين، لن يُسمح لأي شخص طلب واستلم بطاقة تصويت بالحضور شخصيا الثلاثاء.

وبدلا من ذلك، يجب على سكان كارولينا الجنوبية إعادة بطاقات الاقتراع بالبريد بحلول الساعة 7 مساء، أو الإدلاء باقتراع مؤقت إذا شهدوا عدم استلام بطاقات الاقتراع بالبريد.

أشارت استطلاعات الرأي أيضا، إلى أن غالبية الجمهوريين خططوا للتصويت في يوم الانتخابات، خاصة بسبب هجوم الرئيس ترامب على التصويت بالبريد، في حين قال معظم الديمقراطيين إنهم يعتزمون التصويت مبكرا، إما عن طريق البريد أو الحضور شخصيا.

وسيكون على عاتق المسؤولين، بذل جهودا كبيرة لحماية الناخبين وموظفي الاقتراع من الإصابة بفيروس كورونا، وتوجيه الناس بالالتزام بالإجراءات الوقائية.