إقليم هاينان الصيني يوسع نطاق قيود مكافحة كوفيد-19

ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية أن إقليم هاينان الصيني، وهو جزيرة تعتمد اعتمادا أساسيا على السياحة، أغلق المزيد من المناطق اليوم الاثنين في إطار مكافحة أسوأ تفش لكوفيد-19 يشهده بعد عامين لم يرصد فيهما سوى عدد قليل جدا من حالات الإصابة مقارنة بمناطق أخرى من البلاد.

وسجل الإقليم، الذي لم يرصد العام الماضي سوى حالتي عدوى محليتين ظهرت عليهما أعراض، أكثر من 1500 حالة عدوى محلية هذا الشهر كان أكثر من ألف منها مصحوبا بأعراض.

وعلى الرغم من أن ذلك المعدل منخفض بالمعايير العالمية، فهو أكبر تفش في هاينان منذ ظهور المرض للمرة الأولى في مدينة ووهان وسط الصين أواخر عام 2019.

وذلك تقارير بثتها وسائل إعلام رسمية إن هايكو عاصمة الإقليم التي يقطنها نحو 2.9 مليون نسمة وثلاث بلدات أصغر أمرت السكان بالالتزام بإجراءات إغلاق اليوم الاثنين.

وبذلك تكون تسع مدن وبلدات على الأقل، يقطنها إجمالا نحو سبعة ملايين نسمة، أمرت سكانها بالبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة مثل إجراء فحوص كوفيد-19 وشراء الاحتياجات الأساسية أو للوظائف الضرورية. كما أوقفت تلك المدن والبلدات خدمات المواصلات العامة.

وستستمر تلك الإجراءات لفترات متفاوتة، أقصرها لساعات اليوم الاثنين في هايكو وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام الرسمية.

وحتى أمس الأحد كان هناك نحو 25 ألف سائح عالقين في سانيا، أكثر مدن هاينان تضررا من التفشي الأحدث والمركز السياحي الرئيسي في الجزيرة. وقالت سلطات المدن إن بإمكان السياح المغادرة بعد إجراء فحوص الكشف عن كوفيد-19.

وعلى مستوى البر الرئيسي، قالت لجنة الصحة الوطنية إن الصين سجلت 807 حالات عدوى محلية أمس الأحد من بينها 324 حالة ظهرت عليها أعراض.

ولم يكن هناك وفيات مما أبقى حصيلة وفيات المرض على مستوى البلاد دون تغيير عند 5226.

وحتى أمس الأحد، بلغ عدد الحالات المؤكدة وظهرت عليها أعراض في بر الصين الرئيسي 231266 إجمالا بما يشمل حالات محلية ولمسافرين قادمين من الخارج.

وسجلت بكين حالتين أمس الأحد بينما لم تسجل شنغهاي أي حالات عدوى محلية جديدة.