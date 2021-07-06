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إلغاء اجتماع "أوبك+" ينعكس سلباً على أسعار النفط

6 - يوليو - 2021
انخفاض أسعار النفط

انخفاض أسعار النفط

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انعكس قرار مجموعة “أوبك+” إلغاء اجتماعها بسبب خلافات بين أعضائها الأساسيين، إلى انخفاض حاد في أسعار النفط العالمية.

حيث اختتمت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول منخفضة 2.3 دولار، أو 3.4 بالمئة، لتسجل عند التسوية 74.53 دولار للبرميل بعد أن قفزت أثناء الجلسة إلى 77.84 دولار وهو أعلى مستوى لها منذ أكتوبر 2018 .

وأغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط منخفضة 1.79 دولار، أو 2.4 بالمئة، إلى 73.37 دولار للبرميل بعد أن لامست 76.98 دولار وهو أعلى مستوى لها منذ نوفمبر 2014.

وانهارت الاثنين المحادثات بين وزراء من “أوبك+”، التي تضم المنتجين في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا ومنتجين آخرين، بعد فشل المفاوضات في إنهاء خلاف علني نادر بين السعودية، أكبر منتج في أوبك، والإمارات.

وفي البداية، صعد النفط بعد أنباء إلغاء الاجتماع لكن الأسعار تراجعت مع تركيز المتعاملين على احتمال أن النزاع سيدفع بعض المنتجين لزيادة إنتاجهم والبدء بتصدير المزيد من البراميل.

وقال بوب يونغر مدير العقود الآجلة للطاقة في “ميزوهو” إن “السوق قلقة من أن الإمارات ستتدخل وتضيف بشكل أُحادي براميل من الخام وأن آخرين في أوبك سيحذون حذوها”.

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