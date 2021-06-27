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إلغاء جميع إجراءات الحظر المتعلقة بكورونا في هذه الدولة الأوروبية

27 - يونيو - 2021
كورونا في ايسلندا

كورونا في ايسلندا

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ألغت دولة أوروبية جميع إجراءات الحظر المتعلقة بكورونا، وذلك بعد اتخاذها جميع الاحتياطات منذ انتشار فيروس كورونا في مدينة ووهان الصينية.

وفي التفاصيل، أصبحت آيسلندا أول دولة أوروبية، تلغي جميع القيود التي كانت مفروضة في مكافحة تفشي وباء كورونا، خاصة وأن نسبة تطعيم سكانها بلغت 87%.

وبداية من يوم السبت، لم يعد يُطلب من سكان آيسلندا الحفاظ على مسافات التباعد الجسدي وارتداء معدات الحماية الشخصية، كما تم رفع القيود المفروضة على عقد الاجتماعات والمناسبات العامة.

وكانت السلطات الآيسلندية قد فرضت قيودا لمكافحة تفشي الوباء في مارس من العام الماضي.

وقد بلغت في الوقت الحالي نسبة السكان في آيسلندا الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا 87% بينما تم تطعيم حوالي 60% منهم بالكامل، وذلك بحسب “نوفوستي”.

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